LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 59-65 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | V-nere a -6 alla terza sirena | partita riaperta

64-69 Grigonis nel traffico: mini-break degli ateniesi! 64-67 Kostas Sloukas perfetto da due: il Panathinaikos batte un colpo! 64-65 VIRATA DI JORDAN MICKEY: -1, LA SEGAFREDO ARENA E' UNA BOLGIA. 62-65 SHENGELIAAAA! BOMBAAAAA E MENO DUEEEEEEE Va in archivio anche il terzo quarto: all'ultima pausa breve la Virtus Bologna è sotto di sole sei lunghezze contro il Panathinaikos! 59-65 SHENGELIA IN FACCIA A LESSORT: ANCORA -6! 57-65 Rimbalzo e schiacciata di Lessort dopo l'errore in contropiede di Mitoglou: +8! 57-63 SCHIACCIATA DI SHENGELIA: LA Virtus Bologna RIMANE A CONTATTO! 55-63 Kostas Sloukas allo scadere dei ventiquattro

