LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 49-58 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Belinelli suona la carica | reazione rabbiosa dei bolognesi nella ripresa

(Di venerdì 29 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-65 Rimbalzo e schiacciata di Lessort dopo l’errore in contropiede di Mitoglou: +8! 57-63 SCHIACCIATA DI SHENGELIA: LARIMANE A CONTATTO! 55-63 Kostas Sloukas allo scadere dei ventiquattro secondi! 55-61 Bryant Dunston appoggia al tabellone per il -6! 53-61 Tripla dall’angolo di Grigonis su una leggerezza difensiva di Shengelia: +8, time-out di coach Banchi. 53-58 Ognjen Dobric in contropiede: -5 per la Segafredo, isono nuovamente a contatto! 51-58 Tornike Shengelia elude la difesa di Mitoglou: -7! 49-58 Risponde subito Kostas Sloukas con la stessa moneta: ilbatte un colpo e torna a +9! 12 PUNTI DEL CAPITANO, CHE ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Panathinaikos , sfida valida per la 32^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Impegno casalingo di grande prestigio e dall’altissimo coefficiente di ... (sportface)

21:30 8 punti per Tornike Shengelia miglior realizzatore finora tra i bianconeri, con 6 punti equamente divisi tra 'Iffe' Lundberg ed Ognjen Dobric – 13 ...

