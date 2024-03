LIVE – Sinner-Medvedev | semifinale Masters 1000 Miami 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladeldi(cemento outdoor). Entrambi sono in un ottimo stato di forma e si prevedono scintille. L’altoatesino ha raggiunto il quarto penultimo atto in altrettante apparizioni stagionali mentre il russo è reduce dalla finale di Indian Wells. Secondo le quote dei bookmakers saràa partire con i favori del pronostico. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, infatti, nonostante si trovi sotto per 6-4 nel bilancio dei precedenti disputati con il suo avversario, è uscito vincitore dagli ultimi quattro confronti diretti. Quest’anno hanno incrociato la racchetta nella finalissima degli Australian Open, con ...

Danil Medvedev ha analizzato in conferenza stampa la vittoria su Nico Jarry nei quarti di finale del Masters 1000 Miami : "Penso di aver mostrato un buon livello di tennis nel primo set, anche se non ...

Danil Medvedev ha analizzato in conferenza stampa la vittoria su Nico Jarry nei quarti di finale del Masters 1000 Miami : “Penso di aver mostrato un buon livello di tennis nel primo set, anche se non ... (sportface)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semi Finale del Masters1000 di ...

Sinner e la chiave per battere Medvedev: svelata la strategia e il precedente in Australia - Il numero 3 del mondo sfida il russo n. 4 nella prima semifinale in Florida. I due non si incontrano da Melbourne dove l’azzurro gli ha “strappato” il titolo, vincendo il primo Slam ...corrieredellosport

Come vedere Sinner-Medvedev in streaming (Miami Open) - Le indicazioni su come vedere l'incontro di oggi tra Sinner e Medvedev, semifinale del Miami Open, in streaming.punto-informatico

Sinner, come può battere (ancora) Medvedev Oggi la semifinale a Miami - Stasera in semifinale al Masters 1000 di Miami Medvedev cerca la rivincita dell’Australian Open, mentre Sinner cerca la finale del torneo in cui può sfidare (ancora) Alcaraz ...corriere