LIVE – Lazio-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) La, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente ritornare alla vittoria contro lanel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri, dunque, sono pronti al primo di tre confronti contro i biancocelesti, che ritroveranno anche martedì in Coppa Italia. Nella giornata odierna, venerdì 29 marzo, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.