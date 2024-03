L’ipotesi Tarquinio spacca il Pd | parlare di pace è un tabù?

(Di venerdì 29 marzo 2024) Marcoe la parola “no il Partito Democratico. Le posizioni dell’ex direttore di Avvenire sulla guerra in Ucraina, per la cui soluzione pacifica il giornalista umbro classe 1958 si è più volte speso, hanno agitato il Nazareno dopo che è circolata la voce chepotesse essere candidato alle Europee col Pd su InsideOver.

Marco Tarquinio e la parola “ pace ” spacca no il Partito Democratico. Le posizioni dell’ex direttore di Avvenire sulla guerra in Ucraina, per la cui soluzione pacifica il giornalista umbro classe ... (it.insideover)

Lia Quartapelle, la combattiva deputata del Pd che incalza Schlein su Ucraina e diritti civili e ne contrasta le ambiguità - Lia Quartapelle non si rassegna alle ambiguità del Pd su Ucraina e diritti civili, affiorate attorno all'ipotesi di candidatura europea dell'ex direttore dell'Avvenire Tarquinio, e incalza senza remor ...firstonline.info

“Candidare Salis ipotesi ridicola”. I mal di pancia degli europarlamentari Pd - I deputati di stanza a Bruxelles "furibondi" con Schlein per le liste delle elezioni europee: "Si vuole disfare della vecchia classe dirigente". Bettini invece approva Tarquinio: brutta notizia per Zi ...ilfoglio

L'ipotesi di darle un seggio Ue scuote i dem. La Schlein sotto attacco anche su Tarquinio - Ma il problema di Schlein è che a rivoltarsi contro Tarquinio è l'ala pro-Lgbt dello schleinismo, Zan in testa. Non per le sorti di Kyiv e del mondo, su cui si può sorvolare, ma per la sua contrarietà ...ilgiornale