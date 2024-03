L’invettiva di De Luca contro i ministri | “120 presenze in Campania in un anno…A che pro? Niente | propaganda”

(Di venerdì 29 marzo 2024) In vista delle elezioni europee “inabbiamo oggi una presenza mai vista deidel governo Meloni. Quelli del governo precedente erano quasi completamente assenti ma ora siamo all’eccesso opposto”. È l’affondo lanciato da Vincenzo De, presidente della Regione, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. In “quest’anno abbiamo avuto 120dinella Regione, siamo confortati…siamo diventati una regione attraente. Arriveremo circa a 150 viaggi ministeriali. A che, solopaganda”, continua Defacendo anche una “classifica” e dicendo che il maggior numero delleè del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con 27 ...

