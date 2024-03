L' influencer virtuale sulla Terra e Barbarella nello spazio

(Di venerdì 29 marzo 2024) La missione dell’, si sa, è sempre stata quella di influenzare le persone. E il follower, dal canto suo, si lascia influenzare tanto da assumere spesso anche le sembianze del suo beniamino. Lo si nota, per esempio, nel modo di vestirsi, di truccarsi o di parlare. E proprio come fa un’, un follower di tutto rispetto deve, ripeto, deve, anzitutto, eccedere nell’uso dei superlativi. La parola d’ordine diventa “super” e si deve dire, ad esempio, che si è super felici, oppure super stanchi, o super emozionati. Insomma, super qualcosa purché sia super. Tutto ciò, nonostante fosse “super” e sembrasse andare alla grande, in realtà non è andato benissimo negli ultimi tempi. Levere hanno perso smalto per motivi ben noti, e quindi cosa si fa? Si creano lefinte, non vive, ma virtuali. ...

