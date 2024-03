L’inflazione torna a salire | a marzo +0 | 1% su base mensile e +1 | 3% su base annua

(Di venerdì 29 marzo 2024)lievemente. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività (NIC), escludendo il tabacco, è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto all’anno precedente, rispetto allo +0,8% registrato nel mese precedente. Inoltre,di fondo, che esclude gli energetici e gli alimentari freschi, è salita dal +2,3% al +2,4%, mentre quella che tiene conto solo degli energetici è scesa dal +2,6% al +2,5%. I prezzi dei beni alimentari L’Istat registra un rallentamento nella crescitadei prezzi dei beni alimentari (passando dal +3,8% al +3,1%; con un aumento dello 0,2% rispetto a febbraio), dovuto alla decelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati (dal +4,4% ...

