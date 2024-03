(Di venerdì 29 marzo 2024) Inl'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Francia è salito del 2,3% su base annua, contro il 2,6% atteso dagli analisti e il 3% del mese precedente. Su base mensile la crescita è dello 0,2% rispetto allo 0,5% delle previsioni e allo 0,8% di febbraio. L'indice armonizzato (Iapc) è in aumento su base annua del 2,4% rispetto al 2,8% dellee al 3,2% del mese precedente.

L'inflazione francese frena in marzo sotto le stime - In marzo l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Francia è salito del 2,3% su base annua, contro il 2,6% atteso dagli analisti e il 3% del mese precedente. Su base mensile la crescita è dello 0,2% ris ...quotidiano

Borsa: l'Europa chiude cauta un trimestre in rally - Londra ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,26%, Francoforte dello 0,08% e Parigi dello 0,01%. Nel trimestre il listino della City è salito del 2,9%, la Borsa tedesca del 10,4% e quella francese dell ...ansa

Istat: recessione tedesca e alti tassi, i rischi per la competitività delle imprese italiane - Gli effetti della contrazione della domanda tedesca investono settori e imprese in misura differenziata. La caduta di valore aggiunto più ampia si sarebbe riscontrata nella Manifattura (-0,6 per cento ...ilsole24ore