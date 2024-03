L’inflazione a marzo torna a salire | +1 | 3% anno su anno In lieve frenata l’aumento del carrello della spesa | +3%

(Di venerdì 29 marzo 2024) Aha rialzato la testa: secondo le stime preliminari dell’Istat l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua dal +0,8% del mese precedente. Frena invece la dinamica su base annua dei prezzi del: +3% dal 3,7% di febbraio. I prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona rallentano (da +3,4% a +3%), come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,8% di febbraio a +2,7%). L’accelerazione dell’indice generale dipende soprattutto dai prezzi dei beni energetici, che calano meno di prima (da -17,2% a -10,3% quelli non regolamentati, da -18,4% a -13,8% quelli regolamentati). Crescono, poi, i ...

