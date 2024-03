L’incubo di un’escalation | aerei russi sul mar Baltico intercettati dai caccia italiani E anche la Polonia alza i suoi jet

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 –Eurofighterintercettano– velivoli modello Il-20 senza intenzioni ostili, a quanto accreditano fonti della Difesa – sui cieli sopra le acque internazionali del Mar. L’allarme scattato sia giovedì sia venerdìi al comando Nato di Uedem, in Germania, spinge in volo idi stanza alla base polacca di Malbork che identificano i velivoli di Mosca – improvvisamente apparsi sui radar – e poi rientrano in pista alla Task Force Air 4th Wing. È la seconda volta che un contingente italiano viene impiegato inin operazioni di enhanced Air Policing (eAP), la missione di difesa collettiva a guida Nato., in servizio nella base polacca ...