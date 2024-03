L’Impressionismo Realista di Alina Ciuciu | quando il soggetto si mostra con tutte le sue infinitesimali ed emotive sfaccettature

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 29 marzo 2024) In un mondo in continuo progresso, al costante inseguimento di una perfezione tecnologica che mira a sostituire in molti ruoli l’essere umano, forse l’atteggiamento più rivoluzionario è quello di rimanere legati a tutto ciò che invece contraddistingue l’uomo con tutti i suoi difetti, le sue imperfezioni, la sua incapacità di rientrare dentro canoni ben precisi al punto di sentirsi talvolta inadeguato, ma soprattutto di lasciar emergere l’anima; questo è l’approccio che molti artisti scelgono di avere nei confronti dell’arte intesa come espressione di un’unicità e di un’emozionalità che non potrà mai essere sostituita da alcuna macchina, da alcuna intelligenza tecnologica semplicemente perché la pittura così come la scultura partono dall’interiorità dell’autore dell’opera che si concretizza sulla tela o sulla materia e poi liberano quella stessa sensazione verso l’osservatore che ne ...