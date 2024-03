L’impresa “silenziosa” Quando Marco Mancini e i servizi sventarono l’11 settembre italiano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Le immagini dell’attentato di Mosca hanno fatto il giro del mondo e in molti sarà sorta nuovamente la domanda “come mai l’Italia è stato l’unico paese tra i grandi d’Europa a non subire attentati di matrice islamista?”. Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Spagna sono stati duramente colpiti eppure l’Italia, paese Nato, centro della cristianità, è rimasto illeso. Come mai? A rispondere al quesito è, per trentacinque anni agente deisegreti italiani e, prima ancora, nella squadra dei carabinieri del Generale Dalla Chiesa. Nel suo libro “Le regole del gioco” edito da Rizzoli, racconta l’inquietante e poco conosciuta vicenda del 11, incredibilmente sventato. Siamo nel 2004. La guerra in Afghanistan è infuriata da tempo. Gli Stati Uniti hanno colpito l’Iraq di ...