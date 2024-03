L' importanza dei libri di carta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sempre più spesso le biblioteche di Bologna come quelle di altre città vicine prendonoin assetto informatico. Se l'e-Book fosse affiancato dallo stesso volume in formulacea, tutto bene. Purtroppo non è cosi' e questo crea notevole disagio. Gli anziani sono tagliati fuori da un servizio importante come la lettura, una delle poche cose loro rimaste per trascorrere la vita c on serenità. Il risparmio sull'acquisto delceo non giustifica certe scelte: favorire la lettura e' il compito principale delle biblioteche. Carlo Nadalini Risponde Beppe Boni Iin formatoceo vanno difesi ad ogni costo anche se gli E-book hanno una loro validità e in certi contesti una loro insostituibile praticità. Portare in viaggio un E-book non prevede ingombri, per esempio. Le biblioteche ...