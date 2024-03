L’impasse burocratica sull’ora legale permanente e il dibattito sui risparmi energetici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 in Italia torna l’ora, circostanza che ogni anno riporta alla mente almeno due domande. La prima: quindi le lancette si spostano avanti o indietro? Probabilmente è sempre meno frequente preoccuparsene, dato che gli smartphone di norma aggiornano in automatico l’orario, ma eliminiamo ogni dubbio: gli orologi analogici vanno portati un’ora avanti; dunque, per una notte si dorme un’ora in meno. La seconda domanda, puntualissima: è proprio necessario continuare a passare dall’ora solare all’ora, e viceversa? In questo caso la risposta non solo è più complessa e divisiva, ma anche più attuale, dal momento che chiama in causa la possibilità di uno in termini di consumied emissioni climalteranti. Perché usiamo l’oraLa ...