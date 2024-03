Libretti Postali | l’annuncio di Poste Italiane | importante novità in arrivo | Di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mettere da parte un po’ di denaro è, non solo per fare fronte a eventuali situazioni di difficoltà, ma anche, in mancanza di un fondo pensionistico, per pensare alla vecchiaia. In questo impegno di racimolare una cifra che possa, in qualche modo, farci sentire almeno un po’ più al sicuro nella quotidianità, resta il dubbio di dove depositarli., sono ingrandiper gli utenti – ilcorrieredellacitta.com In molti scelgono di aprire un libretto postale La scelta di molti è quella di aprire un libretto postale. Una sicurezza per i risparmiatori che non solo possono contare il piccolo ‘bacino’, ma non devono aver paura che quei risparmi si deprezzino, visto che sidi soldi che non saranno soggette alle fluttuazioni di mercato, resteranno ...