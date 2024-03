Libera professione Attivato il numero unico per le prenotazioni

(Di venerdì 29 marzo 2024) È statoilaziendale per la prenotazione delle prestazioni inper tutte le sedi aziendali e tutti i professionisti dell’Usl Toscana nord ovest. Ilè adesso lo 0585-498003. I cinque numeri telefonici dei call center zonali dellanon saranno più attivi e il nuovo servizio di prenotazione telefonica sarà attivo da lunedì a venerdì, in orario 9-13 e 14-18. Viene così garantita la continuità del servizio per tutte le sedi nelle fasce orarie indicate e la possibilità di prenotare le prestazioni dei professionisti su tutte le sedi. Per decongestionare le linee telefoniche, che potrebbero registrare un alto traffico telefonico, l’Azienda ha potenziato con una copertura ...

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Quattro anni fa la Fnopi ha scelto di assegnare una delega politica specifica per lo sviluppo della libera professione , riconoscendo la stessa come un asset ... (ilgiornaleditalia)

La presidente della Federazione Ordini: "Una possibile strada anche a inizio carriera per work-life balance" "Quattro anni fa la Fnopi ha scelto di assegnare una delega politica specifica per lo ... (sbircialanotizia)

