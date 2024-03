Libano | Giorgia Meloni gioca a calciobalilla coi militari VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024. Lo fa in, dove ha visitato il contingente militare italiano impegnato lì. Non soltanto l’aspetto prettamente istituzionale, quindi. La premier ha familiarizzato coi, impegnandosi per un po’ nel popolare gioco prima dei saluti. “Grazie Presidenteper la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa”, ha scritto Guido Crosetto su X. Grazie Presidente @per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa. pic.twitter.com/2VKINbJMps— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 28, 2024 Il ministro della Difesa ha condiviso ilche mostra la ...