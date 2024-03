L’esercito di terracotta veniva scoperto 50 anni fa in Cina Ma la storia ha i suoi chiaroscuri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Che si sia trattato di un colpo di fortuna oppure di predeterminazione, non ha grande importanza, a differenza di quel che pensavano i greci antichi per i quali la sorte e il destino costituiscono due forze contrapposte.cinese diche Qin Shi Huang, il primo imperatore della, nella seconda metà del terzo secolo a.C., volle fosse sistemato a difesa del suo Mausoleo, è statoed è diventato Patrimonio dell’umanità. Un Luogo della Cultura, da visitare. Nella musealizzazione realizzata in situ. Primavera del 1974. Provincia dello Shaanxi, a circa 30 chilometri a nord-est di Xi’an, la “città davvero ampia e bella, capitale del regno di Chengianfu”, descritta da Marco Polo ne Il Milione. Un gruppo di contadini tra i quali Zhifa Yang, che sono intenti a scavare un pozzo alla ricerca di ...