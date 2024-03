L' equilibrio del pH della pelle è la chiave per avere una carnagione perfetta | i consigli degli esperti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nella cura, ci sono due elementi da mantenere sempre in: i livelli di grasso e quelli del pH. In particolare, l'del pHè laperuna. Un tonico efficace aiuta a gestire entrambi gli aspetti, anche se è difficile da trovare perché molti prodotti utilizzati per controllare i livelli di oleosità dell'epidermide rischiano di causare un'eccessiva secchezza o acidità che, a sua volta, altera i livelli di pH. Si tratta del problema che ci porta alla domanda più importante: cosa sono i livelli di pH e perché è importante mantenerli bilanciati? Una risposta chiara alla questione trasformerà il tuo regime di cura...