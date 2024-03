Le Vie Crucis romane | quei luoghi nascosti che raccontano il rito del Venerdì Santo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ogni, nel giorno in cui si commemora la Passione di Cristo, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Gerusalemme, il luogo della Via Dolorosa, della salita al Calvario e della crocifissione di Gesù, e su Roma, in modo particolare sul Colosseo, dove il Papa celebra ildella Via. Tuttavia, pochi sanno che proprio a pochi metri di distanza da questo luogo, in una strada nascosta che sembra un viottolo di campagna pur trovandosi nel pieno centro di Roma, abbiamo una testimonianza molto importante di come sia nato, si sia sviluppato e si sia diffuso in tutto il mondo ildella Viacon cui si commemora la Passione di Cristo. Se questa usanza è probabilmente nata nel Medioevo e come qualcosa di legato soprattutto aidella ...