Le ultime novità sulla Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Il 2024 segna il settimo anno di vita di, un periodo che si preannuncia ricco di eccitanti avventure. Nonostante le continue voci riguardo all’arrivo di una nuova console,si impegna a sostenere l’attuale ibrida, offrendo un calendario di uscite degno di nota anche per questo marzo. Tra i titoli in arrivo a breve su, spiccano: “Princess Peach: Showtime!” dove i giocatori dovranno unirsi alla Principessa Peach per salvare il Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina. Attraverso varie trasformazioni, potranno utilizzare le abilità uniche dei suoi alter ego per sventare i piani dei nemici. “Unicorn Overlord” dove i giocatori dovranno riconquistare il trono compiendo gesta eroiche insieme ai loro fedeli alleati. ...