Le ultime | molti i dubbi per lunedì | anche sugli esterni d’attacco Da Lucumi a Fabbian | tanti nodi da sciogliere

(Di venerdì 29 marzo 2024) La marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato entrerà nel vivo questa mattina. Ieri, intanto, Thiago Motta ha ritrovato il gruppo al completo, con il ritorno al campo di tutti i nazionali. Karlsson e Zirkzee in gruppo, non ci sono squalificati: ergo, il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta. Quali saranno i ballottaggi di formazione sarà più chiaro a partire da oggi, una valutate le condizioni di tutti i rossoblù impegnati tra viaggi e impegni con le rispettive selezioni nelleore. Quel che è certo non solo Odgaard-Zirkzee sia nodo dasull’esterno Motta dovrà fare scelte all’interno di un piano partita in cui tanto i titolari quanto le caratteristiche dei giocatori da impiegare a gara in corso, per spaccare equilibri e contesa, conta. Saelemaekers ha lavorato a Casteldebole dove per una settimana si ...