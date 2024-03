Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 29 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024 Ariete Segno di fuoco e anche del ferro, voi avete una sola parola d'ordine: vincere! Non è un caso se grandi condottieri del passato fossero dell'Ariete, come lo sono anche molti protagonisti del nostro tempo, nei settori più diversi. La potente energia del Sole, unita agli aspetti astrali di altri pianeti, vi guida sulla strada del successo e dell'amore. Luna magnifica tutto il weekend, sostiene progetti di viaggio. ?? Toro Giove-Urano-Venere-Marte, è un poker d'assi che potete vantarvi di avere nelle vostre mani e nel vostro amore. La passione fisica si risveglia in maniera prepotente anche ...