(Di venerdì 29 marzo 2024) Si mantengonola soglia del 59% ledi gas'Unione Europea (58,81% a 671,1 Twh), che sono pari al 17,84% del consumo medio annuo di 3.760,87 TWh. Lo si apprende dagli aggiornamenti della piattaforma Agsi di Gie (Gas Infrastructure Europe), che rappresenta 70 aziende di 25 paesi in Europa. Tra i singoli paesi prima persi conferma la Germania, con 166,25 TWh, pari al 65,26% della capacità interna di stoccaggio e al 18,7% di un consumo annuo di 888,83 TWh. Seconda è l', cona 114,07 TWh (57,91%), pari al 15,19% di un consumo annuo di 750,6 TWh. Seguono i Paesi Bassi, con 76,52 TWh, pari al 53,69% della capacità di stoccaggio e al 24,51% di un consumo annuo di 312,19 TWh. Quarta è l'Austria (74,27% a 72,76 TWh), con in magazzino il ...

Davide Tabarelli , presidente di Nomisma Energia: "Nel mondo c'è gas in abbondanza e attualmente anche a buon mercato. Possiamo attingere a un'enormità di risorse: abbiamo gli Stati Uniti, l'Africa, ...

Si mantengono al di sopra del 60% le scorte di gas in Europa (61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi ... (quotidiano)

Le scorte di gas poco sotto il 59% nell'Ue, Italia al 57,9% - Si mantengono poco sotto la soglia del 59% le scorte di gas nell'Unione Europea (58,81% a 671,1 Twh), che sono pari al 17,84% del consumo medio annuo di 3.760,87 TWh.

Gas, EIA: scorte settimanali in calo di 36 BCF - Calano e più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l' Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi