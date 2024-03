Le scelte del Pd | Vinciamo con due donne a Firenze e a Prato Basi comuni coi 5 Stelle

Fermo, 28 marzo 2024 – Non è l’unica assente di peso nella lista dei consiglieri uscenti riproposti per il rinnovo del Cda diffusa oggi dal Gruppo Tod’s in vista dell’assemblea del 24 aprile ma, ... (ilrestodelcarlino)

(Adnkronos) – "In un mondo come quello di oggi, in cui la fiducia è molto bassa ma le aspettative sono alte, le persone vogliono capire davvero come e per quale scopo lavorano le aziende. Ed è questo ... (periodicodaily)