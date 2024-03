Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono tre i principali temi che trovano spazio nelle aperture dei. Il caso Salis, con l'Ungheria che nega i domiciliari alla donna italiana, apparsa di nuovo in catene in aula. Poi la minaccia alla Nato di Putin che si dice pronto a "colpire gli F-16" occidentali e, ancora, le dichiarazioni del ministro Valditara che propone che per le classi "oltre la metà degli alunni siano italiani"