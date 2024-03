Le pagelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pezzolato 5,5. Dopo i quattro di Corticella, raccoglie altri tre palloni dal sacco (ma potevano essere di più); esce dal campo affranto e ingobbito. Masini 5. Sbanda come l’intero reparto difensivo in un pomeriggio di tempesta (42’ st Mosole sv). Tafa 5. Maluccio, ma non malissimo. Con il Galletto sotto di tre gol, cerca fortuna in avanti e propizia l’autogol della bandiera. Drudi 4. Da mani nei capelli. Gravi e imperdonabili leggerezze in occasione della prima e della terza rete del Lenz: Nanni è come uno squalo, sente l’odore del sangue e si getta sul Forlì, facendolo a pezzi. Quanto al resto della prestazione, beh meglio sorvolare per clemenza (1’ st Graziani 5,5. Balbetta, ma non fa danni). Visani 5,5. Pronti via, surfa sull’onda mancina e calibra un cross col contagiri per l’accorrente Merlonghi, che apre il piattone e spedisce nelle fauci di Rizzuto. In affanno in copertura ...