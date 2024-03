Le imprese italiane verso il baratro | tra la recessione tedesca e il rialzo dei tassi le aziende rischiano il collasso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 marzo 2024) La situazione dellerischia di diventare critica. Il XII Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell’Istat evidenzia tutte le problematiche del tessuto dellenel nostro Paese, sottolineando come la, l’inflazione e itroppo altidi mettere in ginocchio il sistema. Secondo l’istituto di statistica, se inon scenderanno un quarto delle 800milaandrebbe in sofferenza, soprattutto nel settore terziario. E le condizioni di finanziamento per lesono già molto peggiorate, come registrato da quelle manifatturiere nel 2022 e nel 2023 soprattutto a causa dell’aumento deid’interesse. A ...