Le culle rimangono vuole Solo 379 mila nati nel 2023

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Con appena 379bambini venuti al mondo, ilmette in luce l'ennesimo minimo storico di nascite, l'undicesimo di fila dal 2013. Un processo, quello della denatalità, che dal 2008 (577nascite) non ha conosciuto soste. Calano anche i decessi (661), l'8% in meno sul 2022, dato più in linea con i livelli pre-pandemici rispetto a quelli che hanno caratterizzato il triennio 2020-22. Da tutto questo emerge un saldo naturale ancora fortemente negativo (-281unità). Lo rileva l'Istat, nel suo rapporto sugli indicatori demografici. Al 1 gennaio 2024 la popolazione residente in Italia è pari a 58 milioni 990unità (dati provvisori), in calo di 7unità rispetto alla stessa data dell'anno precedente (-0,1 per mille abitanti). ...