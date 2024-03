Le carceri in Campania tra le peggiori d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Le carceri campane insono le peggiori carceri di Italia per sovraffollamento, carenza organici, suicidi e morti per altre cause di detenuti, aggressioni e violenze al personale, rivolte, traffico di droga, diffusione di telefonini." A darne notizia è Gina Rescigno vice-segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. La situazione: a fine febbraio, nei 15 istituti campani sono detenute 7.480 persone (di cui 366 donne e 9.425 stranieri) a fronte di una disponibilità di 6.169 detenuti. Al sovraffollamento si aggiungono circa 1.300 agenti in meno rispetto a quelli previsti dalle varie piante organiche delle carceri campane; la carenza più grave riguarda Poggioreale e Secondigliano, dove mancano all'appello circa 500 uomini in divisa. Suicidi: su 28 detenuti dal primo gennaio, 5 sono avvenuti ...