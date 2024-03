Lazio-Juventus sabato 30 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici Bianconeri spuntati in attacco

2024-03-29 23:59:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Tocca a Moise Kean . Più per forza che per scelta, anche lui stesso ... (justcalcio)

Non c`è Dusan Vlahovic, squalificato. Non ci sono Arek Milik e Carlos Alcaraz, infortunati già noti. E non ci saranno nemmeno Alex Sandro... (calciomercato)