Lazio-Juventus | Allegri | “Fiducia società? Contento | non avevo dubbi Accettiamo le critiche”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Il calcio è difficile da spiegare. Noi lavoriamo, cerchiamo di vedere gli errori che facciamo. In questo momento qui spiegare non serve a niente, nel calcio conta quando fai i risultati, bisogna invertire questa tendenza, possiamo riuscirci solo noi. I ragazzi devono stare sereni e giocare con totale continuità. 59 punti, ma distribuiti male, però alla squadra non ho da rimproverare niente. Quando mancano i risultati serve qualcosa in più per ricreare l’entusiasmo che serve per affrontare al meglio il finale di stagione. I ragazzi sono cresciuti, c’è voglia di lavorare. La percezione è che all’andata certe partite le abbiamo vinte, nelle ultime partite non è arrivato il risultato, non sono scusanti ma ci servirà da stimolo”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la ...