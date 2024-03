L’avversario Bianconeri tabù Occhi puntati su bomber Guerra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’Arezzo non ha mai vinto contro la Juve Under 23, o meglio conosciuta come Juve Next Gen. Un pareggio e quattro sconfitte recita il bilancio dal 2018 ad oggi. All’andata l’espulsione di Mawuli e l’autogol di Masetti pesarono come macigni nella prova incolore del Moccagatta che costò alla truppa di Indiani un passo falso quando il Cavallino sembrava potesse ingranare la marcia giusta. Tra gli ex c’è Mirko Conte, capitano amaranto, oggi vice del tecnico Brambilla, ma anche Fabrizio Poli che salterà l’incontro a causa di un infortunio. L’uomo da tenere d’o è sicuramente l’attaccante(34 anni) ex Piacenza, Benevento, Spezia, Virtus Entella, Vicenza e Feralpi Salò che ha già segnato qui 13 reti tra campionato e Coppa Italia.