Lavoro nero | i dati dell’Ispettorato a Milano | “Irregolarità nel 78% delle aziende controllate Maglia nera a turismo e ristorazione”

Sorrento : lavoro sommerso , denunciato imprenditore Sorrentino. Un lavoratore in nero scoperto dai Carabinieri I Carabinieri della stazione di Sorrento insieme a quelli del nucleo ispettorato del ... (puntomagazine)

"Lavorerai dal mattino alle ore 8 fino alla sera alle ore 21, con una pausa pranzo di un'ora. Per l'intera giornata sono 40 euro". Dall'altra parte del telefono il titolare di un agriturismo in ... (today)

"Lavorerai dal mattino alle ore 8 fino alla sera alle ore 21, con una pausa pranzo di un'ora. Per l'intera giornata sono 40 euro". Dall'altra parte del telefono il titolare di un agriturismo in ... (today)

Corropoli: 9 su 22 erano in nero, sospeso borsettificio cinese - I Carabinieri della Stazione di Corropoli, col Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, hanno sospeso l’attività di un laboratorio di borse in pelle dove hanno trovato 9 lavoratori in nero su un tota ...rete8

Due buchi neri con il singhiozzo - Un team di astronomi guidato da Dheeraj Pasham del Mit, e del quale fa parte anche Francesco Tombesi dell’Università di Roma Tor Vergata, ha scoperto un piccolo buco nero che, intersecando periodicame ...media.inaf

Ancona, bar trasformato in disco chiuso dalla polizia: ecco tutte le violazioni riscontrate - ANCONA - Un bar del centro cittadino di Ancona, in viale della Vittoria, a seguito del controllo effettuato congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, è stato chiuso ...corriereadriatico