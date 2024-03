L’aumento della tubercolosi solleva l’allarme in California

IL PRESIDIO. In via Corridoni a Bergamo, una protesta che riguarda l’intero turno lavorativo: si concentrerà di fronte all’Esselunga dove Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto un ... (ecodibergamo)

Boom di turisti a Varese. Laghi e montagne amati da tedeschi e americani: "Il 2023 un anno record" - Crescono i turisti in provincia di Varese. Il binomio composto da sport (con il canottaggio in particolare come disciplina principe) e bellezze del territorio promuove a pieni voti il territorio. Seco ...ilgiorno

Rischio rincari sul cioccolato, il polo dolciario novese lancia l’allarme - Passato alla storia come il ‘cibo degli dei’, a distanza di migliaia e migliaia di anni, il cacao ha scritto una nuova pagina della sua longeva storia. E non per la sua bontà o per i suoi innumerevoli ...informazione

"Aumentano di 30mila euro i costi della ciclabile" - Il gruppo consiliare Centrodestra di Gattatico rivela un aumento di 30mila euro nei costi della pista ciclabile di via Matteotti, definita una "ciclabile elettorale" dall'opposizione. L'amministrazion ...ilrestodelcarlino