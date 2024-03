L' attore irlandese Andrew Scott è Ripley nell' ultimo adattamento del romanzo di Patricia Highsmith | questa volta per la serie tv Neflix in uscita il 4 aprile e tutta girata in Italia Nel cast anche Dakota Fanning

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 29 marzo 2024)a stanza dei premi che probabilmente sta allestendo in casa, ha appena aggiunto il Critic’s Circle Theatre per il Vanya di Cecov spettacolo in cui, da solo in scena, interpreta tutti e 8 i personaggi della pièce. Non era passato nemmeno un mese dalla consegna del Critic’s Circle Film Award per il ruolo del protagonista di Estranei (il film è ancora in sala). È la primache entrambi i premi vengono vinti dallo stessoo stesso anno. ...