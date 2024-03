Latina Nuovo patto per la sicurezza urbana | intesa siglata dal sindaco Celentano e dal prefetto Falco

Videosorveglianza e sicurezza in città: siglato il patto tra Comune e prefettura - Si rafforzano a Latina le azioni di prevenzione e contrasto all'illegalità. L'amministrazione presenta un progetto per l'installazione di nuove videocamere al lido e in via Monfalcone ...latinatoday

Nuovo accordo a Verres per canoni di locazione concordati - Dopo i comuni di Aosta, Morgex e Châtillon anche Verrès si è dotato di un Nuovo accordo territoriale per i canoni di locazione concordati. L'intesa entrerà in vigore dal primo aprile 2024. (ANSA) ...ansa

Sabrina Cenciarelli, Nuovo Commissario Straordinario della Asl di Latina: “Puntiamo alla programmazione” - "La nostra Azienda sarà chiamata a gestire risorse rilevanti, dal P.N.R.R. al Giubileo 2025. Manterremo al centro della nostra attività la programmazione, sviluppando ulteriormente la rete tra le stru ...latinaquotidiano