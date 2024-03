Latina Insediamento del Consiglio provinciale | giovedì mattina l’ingresso dei dodici eletti

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 29 marzo 2024)– Erano decisamente emozionati e, per certi versi, anche spaesati molti dei neo 12 consiglieri provinciali diche,lo scorso 10 marzo, hanno debuttatonella rinnovata assemblea dell’ente di via Costa, formata da cinque gruppi consiliari quanti erano quelli in lizza nel voto di secondo livello. Per il Gruppo consiliare L'articolo Temporeale Quotidiano.