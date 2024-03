Lascia il dg Andrea Vianello | Dimissioni irrevocabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024)immediate e. Sono quelle presentate dal direttore generale di San Marino Rtv,, ad appena dieci mesi dal suo arrivo sul Titano. A darne notizia è la rappresentanza sindacale dell’emittente di Stato che ha subito convocato un’assemblea generale, in seguito all’incontro avuto con presidente e vice presidente Eras (ente per la radiodiffusione sammarinese), i segretari di Stato Luca Beccari e Teodoro Lonfernini, "nel quale – spiegano – sono state approfondite alcune tematiche e disponibilità di intervento a sostegno della situazione che si è creata". La rappresentanza sindacale aziendale "in questo momento di rinnovata transizione, affiancherà la presidenza per tutte le situazioni che riguardano le fasi delicate dell’azienda per continuare a garantire il suo futuro, raccogliendo la ...