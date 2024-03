L’Aquila | pulmino con a bordo disabili finisce in una scarpata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Tragedia sfiorata tra Alfedena e Villa Scontrone, in provincia de, dove unè finito in una. Sul mezzo dell’Anffas c’erano quattroe un operatore dell’associazione, oltre all’autista. Tutte le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite: necessario l’intervento di ambulanze e dell’elisoccorso. Il, dopo una carambola, ha concluso la sua corsa sul prato ad alcuni metri dalla carreggiata e si è adagiato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, per i rilievi, insieme con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Per un 60enne è stato necessario il trasporto d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Sulmona, dove adesso è ricoverato in prognosi ...