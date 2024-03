L’anello ritrovato Tutti alla Maestà dei Mulini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024)delladeia Massa è ora davvero una realtà e piace, a escursionisti e curiosi: lo dimostra il successo dell’iniziativa inaugurale di domenica scorsa. Quasi una cinquantina di persone hanno raccolto l’invito lanciato dagli organizzatori. Il gruppo si èa Canevara e da qui, dopo aver attraversato il Ponte della Tavella, ha risalito la mulattiera per Antona (sentiero CAI 41) fino al bivio con il Viottolo dei, recentemente riaperto con grande lavoro e maestria dai volontari del CAI (e non solo) fino a ridiscendere sul Fosso di Antona, in prossimità deidi Bacone, dove è presente una bellissimaaffrescata del ‘500. Anche qui i volontari, in accordo coi proprietari del terreno, hanno condotto un importante lavoro di ...