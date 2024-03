L’andamento dell’economia italiana | analisi dell’Indice RTT di Confindustria

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) . Leggero aumento del fatturato per il sud L’Indice RTT dioffre una panoramica tempestiva e dettagliata sul. Nel recente report, si evidenziano tendenze contrastanti nei diversi settori e regioni del Paese, con segnali di moderata flessione ma anche di ottimismo per il futuro. In questo articolo, analizzeremo i principali risultati e le implicazioniRTT per l’economia. L’Indice RTT (Real Time Turnover) elaborato dal Centro Studisi conferma uno strumento prezioso per comprenderein tempo reale. Il recente report, relativo al mese di febbraio, offre un quadro dettagliato delle dinamiche economiche ...