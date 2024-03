L’America cade a pezzi | il lungo declino delle infrastrutture degli Usa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il problematico caso del Francis Scott Key Bridge di Baltimora, collassato dopo l’impatto con una nave portacontainer, la “Dali” nella giornata del 26 marzo, ha mostrato apertamente il drammatico stato in cui si trovano lenegli Stati Uniti. Lo ricorda Politico.com, sottolineando come incuria e scarsa manutenzione siano alla base della fragilità della rete InsideOver.

Una soldatessa americana di 23 anni di stanza a Gaeta è caduta da un balcone durante una festa con i suoi commilitoni. Mercoledì 20 marzo la militare era in compagnia di un’altra donna e di due ... (open.online)

Una soldatessa statunitense di 24 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo una brutta caduta che le ha causato numerose fratture su tutto il corpo. Diversi ... (open.online)

Tradimento dell'America. Hamas ride - Non è vero che niente è cambiato nella politica Americana: Biden dopo il 7 ottobre si era reso conto che l'attacco a Israele era un attacco alla sua esistenza e alla civiltà, che le atrocità compiute ...ilgiornale

WTA Miami: cade anche l’ultima italiana in gara, Paolini sconfitta - Si interrompe al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Miami Open 2024. La n. 1 d’Italia è stata sconfitta in tre set dalla statunitense Emma Navarro, testa di serie n. 20 del torneo e recente ...ubitennis

MotoGp, in Portogallo sono stati messi nero su bianco alcuni punti fermi - Il gran premio del Portogallo ha messo nero su bianco alcuni punti per questa stagione, che potrebbero diventare dei punti fermi per l’intero 2024. Andiamo con ordine.ilfattoquotidiano