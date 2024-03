L’altra faccia della medaglia | Ultimora Politics interrompe le pubblicazioni social

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non è una testata giornalistica, ma nel corso degli ultimi tre anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nell’ecosistema dell’informazione suinetwork. Ora, però, il progettoè arrivato a un punto di stallo: nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo, è stato comunicato lo stop allesu X, Instagram, Facebook e sulle altre piattaforme su cui è presente la pagina. Una decisione figlia di accuse, con tanto di mandato ai legali, mosse da Italia Viva per alcuni post sugli accordi elettorali in vista delle Europee 2024. LEGGI ANCHE > Da AGI al Secolo XIX, passando per RaiNews e: cosa ribolle nella pentola dell’informazione italiana Una pausa di riflessione per capire se e come proseguire nel progetto ...