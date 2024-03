L' allegra brigata | è roba da centro sociale Ilaria Salis? Iacometti inchioda Boldrini e Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tensione alle stelle a L'Aria che tira, su La7, sul tema di, l'insegnante e attivista antifascista in carcere in Ungheria da 13 mesi con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un esponente dell'estrema destra durante una manifestazione a Budapest. La deputata del Pd Laurasi dice indignata per il trattamento subito dalla nostra connazionale, letteralmente condotta "la guinzaglio" in tribunale: "Uno spettacolo indecoroso, sono sconcertata eppure ho una certa età", sottolinea l'ex presidente della Camera. Va oltre il professore Christian Raimo, agitatore televisivo per eccellenza, che afferma senza tentennamenti: "I neonazisti vanno picchiati". Parole estreme da cui sia il padrone di casa David Parenzo sia la stessaprendono subito le distanze. Su questo punto arriva la dura ...