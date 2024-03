La strategia del caos della Russia passa dai veti all’Onu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 28 marzo Mosca ha bloccato il rinnovo del mandato a un gruppo di esperti incaricato di supervisionare le sanzioni alla Corea del Nord. È il modo in cui il Cremlino vuole rimettere in discussione l’ordine mondiale. Leggi

Nissan svela “The Arc” , nuovo piano aziendale incentrato su un’ampia offensiva di prodotti elettrificati, su nuovi approcci alla progettazione e sull’uso di partnership strategiche per aumentare le ... (ilfattoquotidiano)

In principio fu Lucia Annunziata, sicura di un posto in lista per le Europee dopo la rumorosa (e un tantino pretestuosa) uscita dalla Rai. Poi Antonio Decaro, sindaco di Bari finito nella bufera, ... (nicolaporro)

Dopo l’annuncio dell‘intesa con Msc per la Vendita del Secolo XIX, i rappresentanti sindacali di quel che resta del gruppo editoriale Gedi fanno il punto sui risultati di quattro anni di gestione ... (ilfattoquotidiano)

Nativery è nella top 50 delle aziende in più rapida crescita in Europa individuate dal Financial Times - Nativery si è posizionata nella 35° posizione nella recentissima classifica FT 1000, con un tasso di crescita di oltre il 3000% tra il 2019 e il 2022. La classifica FT 1000 ...engage

Napoli, Gimenez e Sudakov i primi obiettivi per andare oltre Osimhen-Zielinski - Rispetto a un anno fa, -29 punti in classifica. In estate si cambia, a partire dall’allenatore: Conte il sogno, Italiano l’ipotesi più probabile ...gazzetta

Apple Store: con questa macchina si possono aggiornare gli iPhone ancora confezionati - Apple pronta a rivoluzionare ancora una volta il mercato degli smartphone con una soluzione innovativa che permetterà di aggiornare all'ultima release del sistema operativo i suoi iPhone e gli altri d ...hwupgrade