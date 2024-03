La spettacolarizzazione del dolore nei mass media e sui social network

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 29 marzo 2024) Qual è il confine tra informazione e lesione della dignità e del rispetto altrui? E qual è, invece, quello tra la narrazione oggettiva e puntuale di un fatto di cronaca e l’attenzione morbosa ai dettagli che lo contraddistinguono? Quando il diritto di cronaca valica il confine e si trasforma in disamina esacerbata della tragedia, si parla, infatti, didel, in particolar modo neie sui. Di che cosa si tratta e come si può arginare? Vi raccomandiamo... Anna Nicole Smith, sempre sorridente sulle riviste per morire di depressione a 39 anni Nel 2007 moriva Anna Nicole ...