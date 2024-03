La sinistra fa propaganda sulla propaganda sulla pelle di Ilaria Salis e complica il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il nostro giornale, già nei mesi scorsi, non ha avuto la minima esitazione nel definire indegne le immagini della cittadina italianacondotta al guinzaglio in un'aula di giustizia di Budapest. Lo abbiamo fatto all'epoca e lo rifacciamo con altrettanta chiarezza oggi, dopo che ieri la scena delle catene si è purtroppo ripetuta. Non c'è nessuna ragione pratica né alcuna speciale esigenza di sicurezza che giustifichino questa umiliazione. E meno che mai esistono presupposti teorici che rendano tollerabile, in un Paese civile nell'anno 2024, il fatto che una persona venga trattata come un animale pericoloso (...)