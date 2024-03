La serie Motorola Edge 50 includerà tre smartphone | rivelati i render

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si preannuncia un mese intenso, soprattutto dopo l’annuncio diriguardante l’50 Pro per il mercato indiano. Le aspettative erano alte, con molti che attendevano che fosse alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen. 3, una versione riveduta dell’X50 Ultra che dovrebbe debuttare presto in Cina. Tuttavia, il produttore statunitense ha sorpreso tutti comunicando che l’50 Pro sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3. Inoltre, è stata rivelata l’esistenza dell’50 Fusion, che si unirà alla. Adesso, giungono nuove indiscrezioni secondo cuiintrodurrà una versione Ultra: avremo, dunque, un totale di trenella50, ovvero 50 Pro, 50 Fusion e 50 Ultra. È ...

